Москва, 10 апреля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. ВС России отразили 11 контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Потери ВСУ составили до 395 военных, проинформировал 10 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Мельников /РИА Новости

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 395 военных, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, ВС России на донецком направлении отразили четыре контратаки формирований 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Выемка, Победа и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

В министерстве уточнили, что на данном направлении ВСУ потеряли до 360 военных, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что украинские войска потеряли за сутки до 240 военных на авдеевском направлении.

Он добавил, что ВСУ также потеряли две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей (ДНР).

8 апреля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России отразили за сутки пять контратак ВСУ на авдеевском направлении, противник потерял до 325 военных, шесть бронемашин, пять автомобилей, гаубицу М777 и САУ «Гвоздика».

7 апреля представитель Минобороны проинформировал, что украинская армия за сутки потеряла 375 военных на авдеевском направлении, на донецком — 370 бойцов, на купянском — 30.