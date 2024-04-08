Москва, 8 апреля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки пять контратак ВСУ на авдеевском направлении, противник потерял до 325 военных. Об этом 8 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Он отметил, что ВСУ за сутки потеряли до 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Конашенков сообщил, что украинская армия за сутки потеряла 375 военных на авдеевском направлении, на донецком — 370 бойцов, на купянском — 30.

В тот же день он проинформировал, что потери ВСУ за сутки на двух направлениях в зоне проведения спецоперации ― южнодонецком и херсонском ― превысили 160 бойцов. До 135 военнослужащих украинская армия потеряла на южнодонецком направлении, более 25 — на херсонском.