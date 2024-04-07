Москва, 7 апреля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. На авдеевском направлении украинская армия за сутки потеряла 375 военных, на донецком — 370 бойцов и на купянском — 30, сообщил 7 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Противник потерял [на авдеевском направлении] до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — рассказал генерал.

Российские военные на этом направлении улучшили положение по переднему краю, отразили 11 контратак ВСУ в районах Красногоровки, сёл Первомайское, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка в ДНР.

«ВСУ потеряли [на донецком направлении] до 370 военнослужащих, танк и 13 автомобилей», — отметил представитель Минобороны.

В ДНР российские военные нанесли удары по ВСУ в районе села Красное, Клещеевка и Андреевка, отразили девять контратак в районе сёл Берестовое, Богдановка и Новомихайловка, заняли на донецком направлении более выгодные рубежи.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные нанесли удары по гаубице М777 калибра 155 мм, двум орудиям М119 калибра 105 мм американского производства, гаубице FН70 калибра 155 мм британского производства, САУ PzH 2000 немецкого производства.

ВС России также подбили три гаубицы Д-20 калибра 152 мм, САУ «Акация» калибра 152 мм, три гаубицы Д-30 калибра 122 мм, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

«Потери ВСУ [на купянском направлении] составили до 30-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщил Конашенков.

На этом направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в районах сёл Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области. ВС России отразили две контратаки украинской армии в районе сёл Терны в ДНР.

На южнодонецком направлении ВСУ потеряли за сутки 135 военных, танк, одну М777 и уничтожен склад боеприпасов, на херсонском направлении — 25 военных.

Также Конашенков сообщил, что в зоне СВО российские военные за сутки уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ и РЛС по обнаружению и сопровождению воздушных целей П-18.