Москва, 7 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад безэкипажных катеров украинской армии, переданных Киеву странами — членами НАТО. Об этом 7 апреля заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные также уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ в 107 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля в Минобороны рассказали, что российские расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении. В ведомстве уточнили, что наведение и корректировку огня осуществили с помощью беспилотников.

Конашенков 6 апреля рассказал, что армия России уничтожила две франко-итальянские пусковые установки ЗРК SAMP-T украинских войск. Также российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 133 районах.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны сообщил о групповом ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, военным аэродромам и пунктам дислокации наёмников. Конашенков уточнил, что на этих предприятиях производили и ремонтировали бронетанковую и автомобильную технику, а также дроны.