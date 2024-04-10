Москва, 10 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Представители российского бизнеса имеют возможность оспаривать введённые против них санкции со стороны Запада, заявил 10 апреля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о снятии персональных санкций с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана.

РИА Новости/Илья Питалев Михаил Фридман и Петр Авен

«Разумеется, представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности», — сказал он.

По его словам, все эти санкции Кремль считает незаконными, несправедливыми, деструктивными и позорящими те органы, которые их принимали.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков Евросоюза. Соответствующие постановления Совета ЕС «отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц», сказал председатель суда, зачитывавший решение.

Согласно материалам суда, Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются «влиятельными» в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.

Ранее Фридман рассказал о чувстве унижения, а также о том, что потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое испытывал в Лондоне, после обыска, проведённого в его особняке Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). По словам предпринимателя, он считает несправедливыми и безосновательными введённые против него санкции, которые он пытался отменить через суд.

В начале октября 2023 года стало известно, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль, однако на фоне палестино-израильской эскалации миллиардер решил уехать в Москву.