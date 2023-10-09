Нью-Йорк, США, 9 октября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Российский бизнесмен, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил, что неделю назад переехал из Великобритании в Израиль, однако сейчас на фоне палестино-израильской эскалации приехал в Москву.

EPA/PAVEL GOLOVKIN / POOL/ТАСС Михаил Фридман

«Неделю назад я переехал в Израиль… Теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации. Когда всё успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там», — сказал он агентству Bloomberg.

Ранее миллиардер заявлял, что потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое испытывал в Великобритании, после обыска, проведённого в его доме в Лондоне Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). По его словам, в Британии всех богатых выходцев из России, похоже, по умолчанию считают преступниками.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года был проведён обыск в принадлежащем Фридману особняке Атлон-хаус на севере Лондона, был задержан сам предприниматель и ещё два человека по подозрению в отмывании денег и попытке обхода санкций, наложенных на предпринимателя в марте 2022 года. После Фридман был отпущен под залог и подал в суд на NCA. 15 сентября британский суд постановил, что обыск был осуществлен с целым рядом нарушений и признал его незаконным.

Фридман известен как предприниматель, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», до марта 2022 года был одним из богатейших российских предпринимателей и жителей Великобритании, имеет гражданства России и Израиля.

Тем временем Служба безопасности Украины 5 сентября предъявила российскому бизнесмену обвинение в финансировании специальной военной операции России. По версии ведомства, с начала проведения СВО он якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы.