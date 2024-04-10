Брюссель, 10 апреля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков Евросоюза. Соответствующее решение по искам предпринимателей зачитал представитель суда Фернандо Песоа.

Сергей Карпухин/ТАСС Бизнесмен Михаил Фридман

«Суд ЕС постановил удовлетворить иск Петра Авена к Совету ЕС и отменить персональные санкции в отношении него», — говорится в постановлении суда по делу Авена.

Суд ЕС также постановил удовлетворить иск Фридмана к Совету ЕС и отменить персональные санкции в отношении него.

Совет ЕС должен оплатить судебные издержки по делам Авена и Фридмана, постановил суд.

Как передавало ИА Регнум, Авен — миллиардер и экономист, входил в совет консорциума «Альфа-Групп», с 1994 по 2011 год был президентом «Альфа-банка». В 2021 году занимал 30-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Фридман — предприниматель, советский инженер-металлург, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», в прошлом — член совета директоров «Альфа-банка». Один из богатейших предпринимателей России (до марта 2022 года) и жителей Великобритании.

Ранее Фридман рассказал о чувстве унижения, а также о том, что потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое испытывал в Лондоне, после обыска, проведённого в его особняке Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). По словам предпринимателя, он считает несправедливыми и безосновательными введённые против него санкции, которые он пытался отменить через суд.

В начале октября 2023 года стало известно, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль, однако на фоне палестино-израильской эскалации миллиардер решил уехать в Москву.