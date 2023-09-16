Лондон, 16 сентября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Миллиардер Михаил Фридман заявил, что потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое испытывал в Великобритании, после обыска, проведённого в его доме в Лондоне Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). Об этом сообщила британская газета The Times.

Носик, Антон Борисович Михаил Фридман

Фридман, слова которого приводит издание, заявил, что в Британии всех богатых выходцев из России, похоже, по умолчанию считают преступниками.

Он напомнил, что много лет жил в России, в которой произошло много тяжелейших кризисов.

«Меня никогда [там] не покидало чувство внутреннего напряжения, была постоянная необходимость быть всегда готовым к тому, что ситуация может резко поменяться. Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было приятное ощущение спокойствия и стабильности. К сожалению, это ощущение теперь утрачено», — приводит издание слова бизнесмена, состояние которого британские власти оценивают почти в $10,2 млрд.

По словам предпринимателя, он считает несправедливыми и безосновательными введенные против него санкции, которые он пытается отменить через суд.

Издание отметило, что Фридман не считает свои шансы на победу высокими, называя рестриктивные меры «политическим инструментом».

«Я не совершил ни одного противоправного действия и никогда не нарушал закон, в том числе налоговое законодательство, ни в одной стране мира. Стоили ли того затраты налогоплательщиков на это многомесячное расследование? Самое неприятное, что я почувствовал себя униженным и беззащитным в стране, которая по праву гордится тем, что защищает права и свободы своих граждан», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года был проведён обыск в принадлежащем Фридману особняке Атлон-хаус на севере Лондона, был задержан сам предприниматель и ещё два человека по подозрению в отмывании денег и попытке обхода санкций, наложенных на предпринимателя в марте 2022 года. После Фридман был отпущен под залог и подал в суд на NCA. 15 сентября британский суд постановил, что обыск был осуществлен с целым рядом нарушений, и признал его незаконным.

Фридман известен как предприниматель, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», до марта 2022 года был одним из богатейших российских предпринимателей и жителей Великобритании, имеет гражданства России и Израиля.

С началом спецоперации оказался под персональными санкциями 27 стран по причине сотрудничества его совместных предприятий с российской армией. Минфин США на этом основании 10 августа ввёл санкции в отношении Фридмана.

Тем временем Служба безопасности Украины 5 сентября предъявила российскому бизнесмену обвинение в финансировании специальной военной операции России. По версии ведомства, с начала проведения СВО он якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы.

NCA Великобритании прекратило расследование предполагаемого уклонения от санкций в отношении Фридмана. Проверки связанных с Фридманом лиц по делу о возможном обходе санкций продолжатся.