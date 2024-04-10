Москва, 10 апреля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. России удалось добиться переноса региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) из Кишинёва в Рим на фоне недопуска Молдавией российской делегации. Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Она отметила, что место проведения сессии перенесено из Кишинёва в штаб-квартиру ФАО в Риме. Этого удалось добиться благодаря скоординированным усилиям МИД России, российского посольства в Молдавии и постпредства РФ при ФАО. Сессия организации должна пройти с 14 по 17 мая.

«19 марта власти Молдавии объявили об отказе разрешить въезд в страну российской делегации для участия в упомянутом мероприятии, предложив ограничиться участием на уровне посольства России в Молдавии или в дистанционном формате», — напомнила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский заявил, что Молдавия, запретив России участвовать в сессии ФАО, злоупотребила статусом страны, принимающей мероприятия по линии ООН.

29 марта в МИД России был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий. Ему был выражен протест в связи с запретом на въезд в Кишинёв российской делегации для участия в конференции ФАО.

Также главе молдавской дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением Кишинёва объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. В качестве ответной меры российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в РФ.