Москва, 29 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. МИД РФ выразил протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с запретом на въезд в Кишинёв российской делегации для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО). Об этом 29 марта сообщило российское дипведомство.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с запретом на въезд российской делегации для участия в 34-й сессии региональной конференции ФАО, которая пройдет в Кишинёве с 14 по 17 мая.

Также заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением Молдавии объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата.

В качестве ответной российская сторона объявляет сотрудника посольства Молдавии в РФ персоной нон грата, сообщил МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта власти Молдавии объявили персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства. Его также обвинили в якобы имевшей место деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит соответствующим образом.