Нью-Йорк, США, 20 марта, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Молдавия злоупотребляет статусом страны, принимающей мероприятия по линии ООН, запретив России участвовать в сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Об этом написал в своём Telegram-канале пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Тут совершенно очевидно, что в Молдавии злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны», — говорится в сообщении.

Дипломат также напомнил, что указанное решение Кишинёв отказался комментировать заместитель представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций Фархан Хак. Успенский задался вопросом, имеет ли ООН позицию по поводу планов Молдавии.

Ранее Фархан Хак в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение Кишинёва посоветовал им обратиться непосредственно в ФАО. Вместе с тем он признал, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация является органом ООН.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что Организацию Объединённых Наций стоит привести в соответствие с актуальной международной повесткой, поскольку эта организация возникла после Второй мировой войны, а к настоящему моменту в мире всё значительно изменилось. Российский лидер добавил, что выйти из международных организаций или закрыть их нельзя, так как в таких шагах нет смысла.