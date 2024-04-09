Вена, 10 апреля, 2024, 00:36 — ИА Регнум. На работе Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут сказаться повреждения инфраструктурных объектов, это грозит катастрофой. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) должны осудить киевский режим за атаку станции. Об этом сообщается в вербальной ноте, направленной постоянным представительством России при международных организациях в Вене в МАГАТЭ для распространения среди членов организации.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Россия делает всё возможное для обеспечения безопасности ЗАЭС. Вместе с тем ни одна АЭС в мире не рассчитана на противостояние полноценному огневому воздействию. Обстрелы ЗАЭС и её инфраструктуры недопустимы», — говорится также в документе.

В российском постпредстве призвали украинские власти прекратить атаки на ЗАЭС и прилегающую к ней территории. Дипломаты назвали действия киевского режима прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности, а также пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля Госкорпорация «Росатом» заявила о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. В компании подчеркнули, что удары создали реальную угрозу безопасности станции. Один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на ЗАЭС не изменился. Корпорация осудила удар по станции.

Находившиеся на территории АЭС в момент удара инспектора МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили атаку и сообщили о трёх попаданиях в конструкцию защитной оболочки главного реактора. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной. По его словам, удары по объекту серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены. ЗАЭС была близка к ядерной аварии, отметил Гросси.

Москва поднимет вопрос атаки ВСУ на ЗАЭС на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, заверил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере ложится на помогающие Киеву страны, заявили в МИД России. В ведомстве указали, что Украина, поддерживаемая США и их сателлитами, даёт понять, что встала на путь ядерного террора.