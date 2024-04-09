Москва, 9 апреля, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Черёмушкинский суд Москвы избрал меры пресечения трём подозреваемым в причастности к незаконной выдаче мигрантам сертификатов о знании русского языка, сообщила 9 апреля пресс-служба столичного СК в своём Telegram-канале.

«Судом удовлетворены ходатайства столичных следователей СК России об избрании меры пресечения в отношении трёх фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Московского региона», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В СК добавили, что фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определённых действий.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Москве следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Были установлены и задержаны пять подозреваемых, у них дома и на работе прошли обыски.

По данным следствия, в декабре 2023 года группа граждан, в том числе сотрудники Института русского языка имени Пушкина, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Подавляющая часть иностранных граждан указанными знаниями не обладала, отмечали следователи. В результате преступных действий мигрантам незаконно оформляли вид на жительство в Московском регионе.

Следствие ранее попросило заключить под стражу двух фигурантов дела, а ещё одному — избрать в качестве меры пресечения запрет определённых действий.

Также стало известно, что в Москве уволили главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева. Кроме того, ещё одного сотрудника полиции отстранили от исполнения обязанностей, в его отношении МВД начало служебную проверку. Ранее сообщалось, что этих сотрудников заподозрили в фиктивной постановке иностранцев на учёт.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства поручил МВД, другим правоохранителям и спецслужбам совместно с правительством и с администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.