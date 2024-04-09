Москва, 9 апреля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ попросил арестовать двух фигурантов дела о незаконной выдаче иностранцам сертификатов о знании русского языка. Об этом 9 апреля сообщили в Черемушкинском суде Москвы.

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

Отмечается, что следствие просит заключить под стражу двух фигурантов дела, ещё одному — избрать запрет определённых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в Москве следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Всего установили и задержали пятерых подозреваемых, у них дома и на работе провели обыски.

По данным следствия, в декабре 2023 года группа людей, в том числе сотрудники Института русского языка имени А. С. Пушкина, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Причём подавляющая часть иностранцев такими знаниями не обладала. В результате преступных действий мигрантам незаконно оформляли вид на жительство в Московском регионе.