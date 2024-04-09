Москва, 9 апреля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин командировал в зону паводка главу Минстроя Ирека Файзуллина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Сергей Гунеев Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

Представитель Кремля уточнил, что президент решил отправить Файзуллина в командировку после телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, который доложил о борьбе с паводком и его последствиях, а также об оказании помощи пострадавшим жителям.

«По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры — разрушенных и размытых дорог и главным образом жилья», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошёл, вода начинает убывать.

В это же время МЧС сообщило, что за сутки в части регионов Приволжья освободились от воды 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка в 31 населённом пункте.

Кроме того, 9 апреля Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Путин на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка, уточнял он.

В этот день ранее глава ведомства Куренков вместе с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Паслером провёл рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.

Вместе с тем пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области проинформировала, что в пунктах временного размещения в Орске начали работу межведомственные группы, состоящие из медиков, сотрудников социального фонда, психологов и других специалистов.

Уточнялось, что также на месте работают сотрудники Многофункциональных центров. Они помогают орчанам, пострадавшим от паводка, с оформлением документов для получения единовременного пособия и компенсации.

Кроме того, на контроле находятся вопросы восстановления документов: паспортов, СНИЛС, водительских удостоверений, страховых медицинских полисов.