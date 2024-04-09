Белгород, 9 апреля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 апреля Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА.

Вместе с тем ВСУ 9 апреля совершили артиллерийский обстрел посёлка Климово в Брянской области, погибли женщина и ребёнок, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По предварительным данным, ещё три человека пострадали.

В результате атаки загорелся жилой дом, были частично повреждены несколько частных автомобилей. Ведётся обследование территории, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия, добавил Богомаз.