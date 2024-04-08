Москва, 8 апреля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили, что вечером 8 апреля была пресечена попытки киевских боевиков совершить беспилотниками атаку на российские регионы.

Mil.ru ПВО России

По информации оборонного ведомства, около 23:00 мск российскими силам ПВО был уничтожен беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.

О последствиях в результате падения на землю БПЛА не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда «натовского» калибра 155 мм 9 апреля.

Украинские военные за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 единицы различных боеприпасов. На донецком направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на горловском — 8 обстрелов.

Вооружённые силы России нанесли удар по базе нацбатальона ВСУ «Волки Да Винчи» под Славянском 8 апреля. Уничтожено 18 боевиков.