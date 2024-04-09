Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 9 апреля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. ВСУ 9 апреля совершили артиллерийский обстрел посёлка Климово в Брянской области, погибли женщина и ребёнок, сообщил глава региона Александр Богомаз.

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По предварительным данным, ещё три человека пострадали.

«Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям посёлка Климово. Удар нанесен в самый центр посёлка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребёнок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

В результате атаки загорелся жилой дом, были частично повреждены несколько частных автомобилей. Ведётся обследование территории, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия, добавил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля губернатор Брянской области сообщил, что в результате обстрела посёлка Красный Бор один мирный житель получил ранение. 30 марта ВСУ обстреляли брянское село Курковичи, была ранена девочка-подросток.

8 и 9 апреля обстрелам со стороны ВСУ подверглись в том числе Горловка (ДНР), Белгородская область и Запорожская АЭС. Для атаки на Горловку использовались кассетные снаряды, для ударов по ЗАЭС — беспилотники. Кроме того, в Белгороде 9 апреля запускали сирену ракетной опасности.