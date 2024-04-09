Орск, Оренбургская область, 9 апреля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Последствия паводков в Орском районе Оренбургской области помогают ликвидировать добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). Об этом ИА Регнум сообщили представители корпуса.

Всероссийский студенческий корпус спасателей

Отмечается, что студенты-спасатели дежурят на местности, патрулируют подтопленные территории, помогая эвакуировать местных жителей и их животных. Кроме того, волонтёры участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи для пострадавших.

Подчёркивается, что студенты обладают всеми необходимыми знаниями и навыками для работы в зоне чрезвычайной ситуации, многие из них, уточнили в ВСКС, неоднократно принимали участие в ликвидации последствий наводнений.

Волонтёрам были предоставлены аварийно-спасательные автомобили, плавательные средства, спасательные жилеты, экипировка, а также спецсредства защиты для работы в воде.

Добровольцы корпуса совместно с Народным фронтом работают над обеспечением потребностей пострадавших жителей в пунктах временного размещения.

Как рассказали в ВКСК, во время дежурства в штаб МЧС России в поступила заявка на помощь мужчине, которому понадобилось забрать жизненно важные лекарства из затопленного дома. После этого сотрудники МЧС перенаправили заявку волонтёрам корпуса.

«В штабе нам передали заявку от мужчины, которому необходимо было забрать из дома жизненно важные лекарства. Дорога к дому и сам двор оказались сильно затоплены — на лодке мы добирались в одну сторону минут 40. По пути мужчина рассказал, что всей семьёй собирались впопыхах, многое забыли. Мы подвезли мужчину к подъезду, через окна второго этажа он смог проникнуть в свою квартиру. С нами поехал ещё житель соседнего частного дома — проверить ситуацию — его дом уже без фундамента, привязан к столбам. Мы вместе убедились, что каркас надежно зафиксирован и не уплывёт», — сообщил один из добровольцев — Руслан Шеремет.

Вместе с тем член Исполкома ВСКС Ильяс Тлеубаев отметил, что многим людям в зоне бедствия сложно покинуть свои жилища и хозяйства, так как каждый надеется, что стихия не затронет их.

«Некоторые жители до последнего ждали спада воды, который, к сожалению, пока не произошёл, остались в своих домах, а теперь из многих районов выбраться можно только на лодке. Помогаем им в этом. Помимо добровольцев оренбургского отделения ВСКС, здесь уже находятся наши ребята из Екатеринбурга, Самары и Московской области, к вечеру ожидаем из Омска и Ижевска. Все прошли специальную подготовку, обеспечены техникой и оборудованием», — добавил Тлеубаев.

Он подчеркнул, что волонтёрами и спасателями проделывается сложная и ответственная работа, поэтому важно быть внимательным и осторожным в каждом случае в зоне стихийного бедствия.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля мэр Орска ВасилийКозупица сообщил, что пик паводка в городе прошёл, вода начинает убывать.

В это же время МЧС сообщило, что за сутки в части регионов Приволжья освободились от воды 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка в 31 населённом пункте.

Кроме того, 9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Путин на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка, уточнял он.

В этот день ранее глава ведомства Куренков вместе с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером провёл рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.