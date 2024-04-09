Москва, 9 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Оренбургской области Денисом Паслером, который информировал главу государства о борьбе с паводком, его последствиях и оказании помощи жителям региона, сообщил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Егор Алеев/ТАСС

«Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям — главным образом тем, кто по-прежнему находится в зоне затопления, и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Путин после разговора с главой региона решил командировать в зону паводка министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

«По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры — разрушенных и размытых дорог и главным образом жилья», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что речь как об уже известных случаях утраты и повреждения жилья, так и о случаях, которые ещё предстоит установить.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Песков информировал, что глава государства получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Путин на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка, уточнял он.

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Глава МЧС, в свою очередь, отметил, что за сутки в части регионов Приволжья освободились от воды 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка в 31 населённом пункте. Куренков подчеркнул, что самое главное — спасти людей и минимизировать последствия паводка. Так, в области работают 8 дополнительных группировок МЧС России из других субъектов. Также в регион перебазировано два вертолёта Ми-8 МЧС России.

Наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы. Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков.