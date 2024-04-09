Лондон, 9 апреля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России немедленно уничтожат западные войска на Украине в случае вступления иностранного контингента на территорию этой страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, не будет такого, что войска Франции и Великобритании «спокойно будут передвигаться по территории Украины, а русские будут сидеть на месте и ничего не делать».

«Я считаю это логичным, что Россия отреагирует сразу же, а не разрешит им ввести войска. Они нанесут удар по этим войскам в первый же день», — считает Меркурис.

Эксперт также отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу в состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре именно об этом предупредил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите в Париже европейские лидеры обсудили вопрос отправки войск на Украину. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что французский президент сделал такое заявление для того, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО.

Президент России Владимир Путин отметил 29 февраля, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Газета Le Echos 29 марта сообщила, что возможная отправка французских войск для помощи ВСУ не изменит ситуацию на поле боя. Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины. Без союзников они не смогут поставить против русских серьёзный барьер — ни вдоль Днепра в Запорожской области, ни на подступах к Одессе, признали авторы.