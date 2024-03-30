Париж, 30 марта, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Возможная отправка французских войск для помощи ВСУ не изменит ситуацию на поле боя, написала 29 марта газета Le Echos.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины. Без союзников они не смогут поставить против русских серьёзный барьер — ни вдоль Днепра в Запорожской области, ни на подступах к Одессе», — признали авторы.

Согласно публикации, Франция не способна перевесить чашу весов, даже если отправит подкреплённые военно-воздушными силами батальоны. Предполагается, что они могут лишь увеличить потери российской армии, но не повлиять на ситуацию в зоне боевых действий, поскольку ВС РФ располагают управляемыми бомбами и другим дальнобойным оружием.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские лидеры во время саммита в Париже обсуждали вопрос вероятной отправки войск на Украину. При этом участники конференции не смогли договориться по данному вопросу, но Макрон не исключил, что в будущем европейские войска войдут на украинскую территорию. Французский лидер заявил, что Париж сделает всё, чтобы Россия не вышла победителем из конфликта.

Макрону стоит подумать над ответом России, если Париж всё же отправит войска на Украину, считает бывший руководитель главного военного штаба Европейского союза Жан-Поль Перрюш. По его предположению, Вооружённые силы России могут открыть огонь по французским солдатам. Вмешиваться в конфликт с ограниченным контингентом, силами одной страны, не учитывая возможные последствия, будет крайне рискованно, добавил Перрюш.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Макрон заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по Североатлантическому альянсу. Глава МИД напомнил, что все заявления французского лидера о «стратегической автономии», сделанные в последние годы, «оказались пшиком».