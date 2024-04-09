Мурманск, 9 апреля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что начал вставать после ножевого ранения и рассчитывает быстрее вернуться к работе.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю всё, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», — написал Чибис в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в городском ДК. Он получил ранение в живот. Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где успешно провели операцию. Вечером 5 апреля его доставили в областную больницу в Мурманске.

Чибис утром 5 апреля сообщил, что пришёл в себя после операции. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил врачей за помощь, а также всех, кто его поддерживал.

Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался местный житель Александр Быданов. В суде он заявил, что готов принести извинения главе региона. При этом он заверил, что в момент преступления был трезв, но признался, что принимал лекарства, назначения которых не знает. Суд отправил Быданова под арест на два месяца.