Кировск, Мурманская область, 6 апреля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Подозреваемый в покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов Александр Быданов рассказал, что принимал лекарства.

Лев Федосеев/ТАСС

В беседе с «Известиями» 6 апреля он уточнил, что до нападения находился на больничном из-за грыжи спины, врач прописал ему таблетки.

«Я не знаю, доктор какие-то выписал, не знаю, что за лекарства», — сказал Быданов.

При этом он отметил, что никаких голосов в голове не слышит.

Он также признался, что перед тем, как совершить нападение на главу региона, купил нож в магазине. Холодное оружие Быданов хранил в машине.

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Как сообщало ИА Регнум, Чибис получил ножевое ранение в живот в результате нападения вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Губернатора госпитализировали. Врачи оценили его состояние как тяжёлое. Ему провели операцию, и 5 апреля глава региона пришёл в себя.

Вечером 5 апреля Чибиса доставили в областную больницу в Мурманске. После прибытия его положили в реанимацию.

Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался местный житель. Мужчина попытался скрыться, но его задержали росгвардейцы, один из бойцов применил табельное оружие. Подозреваемый получил ранение в ногу.

Известно, что ранее его привлекали к административной ответственности. Кроме того, по данным СК, подозреваемого также привлекали к уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью. На допросе задержанный признался, что совершил нападение на губернатора из неприязни, хотя раньше с ним лично не был знаком.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и опубликовал видео с места преступления. Уголовное дело о покушении по поручению председателя СК Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.

Подозреваемый заявил 6 апреля в суде, что готов принести извинения главе региона за свой поступок. Он заявил, что сделал это из-за «стечения обстоятельств», при этом заверил, что в момент преступления был трезв.