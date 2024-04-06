Вашингтон, 6 апреля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Углубление оборонного сотрудничества России и Китая вызывает серьёзные опасения. Этот вопрос должен чаще подниматься странами НАТО и Евросоюза. Об этом в ходе встречи лидеров стран ЕС и Североатлантического альянса 5 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

По его словам, КНР оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) помощь «в тревожащих масштабах». Он обвинил Китай в передаче РФ инструментов, материалов и технической экспертизы.

Также Блинкен считает, что Пекин оказывает помощь Москве в отраслях космоса, производства оптического оборудования и ракетного топлива. Он заявил, что это «угрожает другим странам».

Госсекретарь США призвал страны НАТО и ЕС высказать свои опасения непосредственно КНР и принять соответствующие меры в отношении организаций и компаний, которые укрепляют российскую промышленность.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 2 апреля во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой Китая, которая якобы помогает России восстановить оборонно-промышленную базу. По информации США, это привело к росту военных возможностей РФ в ходе СВО.

Также Байден обвинил Китай в торговле с Россией, позволившей «сгладить» эффект от антироссийских санкций Запада. В американской администрации считают, что такие действия КНР подрывать безопасность в Европе.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем. Он отметил, что рост двустороннего товарооборота в 2023 году составил 30% и превысил объём в $200 млрд. Сотрудничество между странами развивается в разных направлениях, отметил российский лидер.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что оборонно-промышленный комплекс России адаптировался к работе в условиях санкций, что позволило кратно нарастить производство.

Кроме того, по его словам, Россия в ходе СВО на Украине развеяла множество мифов о превосходстве военных стандартов НАТО. Он подчеркнул, что использование ВСУ западного оружия и техники не обеспечило Киеву какого-либо преимущества на поле боя. Напротив, российское вооружение и даже техника советского производства показали своё превосходство, подтверждением чему стали многочисленные уничтоженные образцы натовской техники, в том числе танки Abrams, Leopard и Challenger.

На превосходство российского вооружения над западными аналогами также указывал Путин. Как отметил глава государства, оборонно-промышленный комплекс РФ демонстрирует высокие темпы и качество работы.