Наступивший, 776-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением видеообращения Владимира Зеленского о сложном военном положении в Харькове после сокрушительных ударов российской армии. Именно Харьков, по словам главы киевского режима, занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования. Вечером 8 апреля Зеленский заявил также, что городу не хватает систем противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Возможное наступление российской армии на Харьков — одна из главных тем последних дней. Информация на этот счёт поступает самая противоречивая. The Economist на фоне участившихся обстрелов пишет, что из данного населённого пункта хотят сделать «серую зону», где не останется гражданских. Наступление на город в СМИ считают вероятным сценарием.

По оценке полковника армии США в отставке, бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, Харьков и Одесса могут войти в состав России. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works 7 апреля он также подчёркивал, что Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам.

Тем временем на авдеевском направлении артиллерия группировки войск «Центр», задействовав установку САУ 2С19 «Мста-С», уничтожила американскую установку M109 Paladin и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выстрелы производились высокоточными 152-миллиметровыми боеприпасами, информирует Минобороны.

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