Харьков, Украина, 9 апреля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Центральное место на совещаниях украинского верховного командования отводится Харькову, заявил 8 апреля в своём вечернем видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Максимум внимания сейчас к Харькову. <…> Провёл совещание ставки, где тематика Харькова и области была основной», — отметил он.

Зеленский заверил, что Киев вместе с западными союзниками активно работают над усилением ПВО в Харькове.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что в течение нескольких недель российские военные окружат Харьков, а Киеву придётся уступить его. До недавнего времени, отметил американский экс-разведчик, Харьков был одним из тех мест, которые очень хорошо прикрывались украинской ПВО, что позволяло националистам оставаться в городе, веря в свою неуязвимость. Теперь же ситуация изменилась, Россия наносит удары планирующими бомбами по городу, уничтожая все необходимые цели, констатировал эксперт.

Мэр Харькова Игорь Терехов 7 апреля подтвердил масштабные разрушения энергосистемы города после ударов российских военных. По его словам, электротранспорт в Харькове работает частично: поезда метро ходят с интервалом в 20 минут, по городу курсирует некоторое количество троллейбусов с автономным ходом и муниципальные автобусы. Свет в жилые дома дают по графикам, добавил мэр.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 6 апреля сообщил об ударах российских войск по военным объектам в Харькове, в том числе по складу боеприпасов ВСУ, где хранили боеприпасы для чешских реактивных систем залпового огня Vampire, которые ВСУ используют для обстрелов Белгородской области. При этом координатор подполья подчеркнул, что местные власти пытаются выдать прилёт по военным объектам за атаку по супермаркетам.