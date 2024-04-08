Вашингтон, 8 апреля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам, заявил 8 апреля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я убеждён, что Украина будет вынуждена сдать Харьков в ближайшие недели, так как она не может его больше удерживать», — сказал он.

До недавнего времени, отметил экс-разведчик ВС США, Харьков был одним из тех мест, которые очень хорошо прикрывались украинской ПВО, что позволяло националистам оставаться в городе, веря в свою неуязвимость. Теперь же, добавил Риттер, ситуация изменилась, и Россия наносит удары планирующими бомбами по городу, уничтожая все необходимые цели.

По его словам, уже скоро российские военные окружат Харьков, а Киеву придётся уступить его.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля источники в российских силовых структурах информировали, что транзитная подстанция «Лосево» в Харькове получила повреждения. Свет погас по всему городу, остановлено метро.

Днём ранее глава военной администрации региона Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада» заявил, что украинские власти рассматривают вопрос об организации принудительной эвакуации семей с детьми из двух районов на севере Харьковской области.

Издание Financial Times со ссылкой на представителей киевского режима написало, что несколько электростанций на территории Украины, в том числе в Харьковской области, были почти полностью уничтожены. По словам представителей украинских властей, ущерб, который был нанесён объектам электроэнергетики за последнее время, «хотя и не столь масштабный, но хуже, чем зимой 2022–2023 годов».

В свою очередь официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в течение недели российские военные нанесли 39 групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе энергетическим, не уточняя регионы. Как отметил представитель Минобороны, удары российские военные нанесли в ответ на атаки ВСУ на энергетические и нефтегазовые объекты в России.