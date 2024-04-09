Москва, 9 апреля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 9 апреля нанесли удар по военному порту города Очакова в Николаевской области Украины. Об этом рассказал «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам подпольщика, минувшей ночью был прилёт в городе Очакове.

«Стреляли чем-то дальнобойным в сторону Херсонской области из военного морского порта, а буквально через пару секунд туда, откуда стреляли, был прилет. Очень громкий и сильный», — пояснил Лебедев.

Предположительно, ударом была уничтожена натовская артиллерийская самоходная установка вместе с расчётом.

Как сообщало ИА Регнум, применяемые на Украине натовские машины разминирования продемонстрировали свою неэффективность. Конфликты последних десятилетий показали недостатки установок разминирования типа разработанных ещё во времена СССР машин УР-77«Метеорит». Они должны были проделывать проходы в минных заграждениях с помощью удлинённых зарядов. Анализ учений армий стран НАТО показал, что упор в проделывании проходов в минно-взрывных заграждениях делали на оснащённые сплошным тралом машины разминирования. Предполагалось, что их применение обеспечит проделывание проходов в минных полях противника в короткие сроки. Об этом сообщили в статье журнала Минобороны РФ «Военная мысль».

Взрывы в ночь на 9 апреля звучали в нескольких областях Украины. Также в ночь на 9 апреля серия взрывов прогремела в городе Каменском в Днепропетровской области Украины. Подробности инцидента местные власти и СМИ не привели.