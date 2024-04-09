Киев, 9 апреля, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Взрывы в ночь на 9 апреля звучали в нескольких областях Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

U.S. Air Force Взрыв

«Звуки взрывов слышны в Хмельницкой и во Львовской областях», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

В Львовской области сработала система противовоздушной обороны. Других подробностей нет.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города. Так он объяснил происхождение «громких звуков», которые были слышны в Севастополе.

В Полтавской области ночью 9 апреля прогремел взрыв. На Украине на территории Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областей ранее объявили воздушную тревогу.

Также в ночь на 9 апреля серия взрывов прогремела в городе Каменском в Днепропетровской области Украины. Подробности инцидента местные власти и СМИ не привели.