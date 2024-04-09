Москва, 9 апреля, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Применяемые на Украине натовские машины разминирования продемонстрировали свою неэффективность. Об этом сообщили в статье журнала Минобороны РФ «Военная мысль».

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

В материале отмечается, что конфликты последних десятилетий показали недостатки установок разминирования типа разработанных ещё во времена СССР машин УР-77«Метеорит». Они должны были проделывать проходы в минных заграждениях с помощью удлинённых зарядов. Анализ учений армий стран НАТО и организации боевой подготовки подразделений ВСУ показал, что упор в проделывании проходов в минно-взрывных заграждениях делали на оснащённые сплошным тралом машины разминирования. Предполагалось, что их применение обеспечит проделывание проходов в минных полях противника в короткие сроки.

Во время попытки контрнаступления летом 2023 года ВСУ учитывалось мнение западных специалистов, которые основным средством преодоления минно-взрывных заграждений сделали машины разминирования Wisent 1 (машина разминирования производства Германии, оснащённая британскими устройствами) и боевые машины разграждения БМР-2.

«В итоге в первые часы контрнаступления ВСУ машины разграждения понесли большие потери при подрывах на минах и от эффективного огня средств ближнего боя и артиллерии обороняющихся соединений Вооружённых сил России», — написали авторы.

В публикации говорится, что механическое разминирование с помощью тралов и машин в современных военных конфликтах можно применять только на участках с полностью подавленной системой огня противника.

Значительную роль во всех видах боя играют инженерные заграждения, они оказывают существенное влияние на ведение боевых действий, уточнили в журнале.

Как сообщало ИА Регнум, в тайниках украинских войск на территории Луганской Народной Республики нашли и уничтожили свыше 1,5 тыс. мин. Речь идёт о противопехотных минах, включая кассетные, направленного действия и кругового поражения. Ещё один тайник с противопехотными осколочными минами ПОМ-2 и КПОМ-2 в кассетном исполнении был найден в ДНР. Позднее его содержимое уничтожили на полигоне.

В июле 2023 года издание The Washington Post написало об уязвимости западной военной техники на минных полях на Украине. Подрыв на минах нескольких бронированных машин создал скопление военной техники в одной точке. В результате техника стала лёгкой мишенью для российских вертолётов, противотанковых ракет или БПЛА. При этом машины для разминирования не принесли значимой пользы украинской армии, так как для российских сил такая техника была приоритетной целью, поэтому украинские военные всё реже решались её использовать.