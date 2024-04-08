Киев, 9 апреля, 2024, 02:04 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 9 апреля взрывы прогремели в Полтавской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

О взрыве в Полтавской области написало РБК-Украина, не приводя подробностей инцидента.

«24-й канал» сообщил о серии взрывов в городе Каменском в Днепропетровской области.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» заявил, что боевики киевского режима совершили на Запорожскую АЭС беспрецедентную серию атак дронов, создав тем самым прямую угрозу безопасности станции.

В результате ударов украинских БПЛА были ранены трое сотрудников ЗАЭС. Сообщалось, что критических повреждений и пострадавших нет.

Транспортно-логистический объект получил повреждения в Одесской области. Об этом 8 апреля сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Вечером 7 апреля в ряде регионов Украины, включая Одесскую область, действовал режим воздушной тревоги. Ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Одессе и области.

В Киевской области в ночь на 8 апреля прогремели взрывы, сработала система противовоздушной обороны.