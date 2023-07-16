Вашингтон, 16 июля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Уязвимость западной военной техники выявили боевые действия на минных полях на Украине. Об этом 15 июля пишет издание Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков, особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard, которые официальные лица приветствовали и воспринимали как решающие для Украины», — отмечается в публикации.

Автор статьи поясняет, что подрыв на минах нескольких бронированных машин создаёт скопление военной техники в одной точке. В результате техника становится лёгкой мишенью для российских вертолётов, противотанковых ракет или БПЛА.

Отмечается, что российские войска хорошо подготовились к контрнаступлению ВСУ и плотно заминировали поля на предполагаемом пути следования украинских войск. Техника для разминирования не приносит значимой пользы украинской армии, так как для российских сил такая техника является приоритетной целью, поэтому украинские военные всё реже решаются её использовать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооружённые силы Украины потеряли до 600 военных на четырёх направлениях в зоне специальной военной операции. Конашенков уточнил, что российские войска успешно отразили на донецком направлении 17 атак киевского режима.

Помимо этого, группировка российских войск «Восток» ликвидировала две группы диверсантов в районе Старомайорского и Ровнополя в ДНР. Военные группировки также уничтожили до 210 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. На краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.