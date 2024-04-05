Луганск, 5 апреля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Сотрудники инженерных подразделений Росгвардии нашли в тайниках украинских войск в ЛНР свыше 1,5 тыс. противопехотных мин и уничтожили их. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвадрия

«Инженерные подразделения Росгвардии, выполняющие задачи в Луганской Народной Республике, уничтожили более 1500 боеприпасов, ранее изъятых из схронов ВСУ», — проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что речь идёт о противопехотных минах, включая кассетные, направленного действия и кругового поражения, которые уничтожили с соблюдением требований безопасности.

В Росгвардии уточнили, что ранее в ДНР нашли тайник с противопехотными осколочными минами ПОМ-2 и КПОМ-2 в кассетном исполнении, также затем уничтоженные на полигоне.

Как передавало ИА Регнум, командир российской инженерно-сапёрной группы 31 марта рассказал об обнаружении на освобождённой от украинской армии территории схрона с образцами западного оружия. По его словам, в тайнике находились утрамбованный для сброса с квадрокоптера гексоген, болгарский снаряд и американская мина. Военный уточнил, что ВСУ при отходе оставили на территориях республики большое количество противопехотных мин.

По данным Министерства обороны, сапёры ведут разминирование гражданских объектов в освобождённых районах ЛНР, чтобы затем создавать там новые коммуникации. В первую очередь разминируют объекты гражданской инфраструктуры для восстановления автомобильных дорог, прокладки магистральных трубопроводов и установки линий электропередачи.