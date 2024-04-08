Москва, 9 апреля, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов сделать приоритетным обслуживание пассажиров-участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на телеграмму ведомства.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Глава Росавиации Дмитрий Ядров в распространённой телеграмме предложил «предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах».

Также Росавиация обратила внимание на случаи некорректного общения персонала с военными, отметив, что им нужно содействие в момент регистрации и дальнейшего перелёта.

Есть в том числе и предложение авиакомпаниям принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания таких пассажиров по уважительным причинам, сообщило РБК.

Как сообщало ИА Регнум, добровольцы в составе Росгвардии будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Министерства обороны России. Соответствующее постановление утвердило правительство страны.

Речь идёт в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, учёте этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом.

В конце февраля правительство РФ выделило 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников.

Деньги предназначены для выплат отдельным категориям мобилизованных и военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны России, ежемесячной компенсации в размере 100% пенсии за выслугу лет.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы специальной военной операции получали ту же поддержку, что и остальные участники СВО.