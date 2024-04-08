Любляна, 8 апреля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию является серьёзной угрозой мировой ядерной безопасности. Об этом 8 апреля заявил МИД Словении в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что глава словенского МИД Таня Файон обсудила с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси атаку на Запорожскую АЭС.

«Таня Файон и Рафаэль Гросси обсудили вчерашнюю прямую атаку на Запорожскую АЭС и поделились глубокой озабоченностью из-за этой серьёзной угрозы мировой ядерной безопасности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Росатом сообщил о беспрецедентной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС, отметила пресс-служба компании. Один из дронов атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на станции не изменился, ранения получили трое сотрудников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, подчеркнув, что такие атаки являются актами ядерного терроризма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных являются очень опасной провокацией, которая может иметь очень плохие последствия.

Москва поднимет вопрос атаки ВСУ на Запорожскую АЭС на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Он добавил, что Россия призывает мировое сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия.