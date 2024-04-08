Москва, 8 апреля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил разработать «дорожную карту» по созданию в дружественных странах центров развития передовых компетенций на основе российских технологий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам состоявшегося 20 февраля пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Иван Шилов ИА REGNUM

«При участии заинтересованных организаций разработать «дорожную карту» реализации и распространения проекта по созданию в дружественных государствах сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий», — сказано в документе.

Отмечается, что должно быть предусмотрено в том числе обсуждение проекта в рамках межправительственных комиссий со странами, входящими в ЕАЭС и БРИКС.

Доклад по этому вопросу ожидается до 30 июня 2024 года. Ответственными указаны премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что Россия и дальше будет создавать логистическую систему с партнёрами из дружественных стран. По его словам, Россия намерена строить безопасные и независимые логистические коридоры и финансовую систему вместе с дружественными странами.

Мишустин 12 декабря 2023 года заявил, что к 2030 году доля дружественных России стран во взаимной торговле может вырасти до 90%. По его мнению, роль пытающихся сдерживать Россию станет минимальной.