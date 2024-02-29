Москва, 29 февраля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Россия и дальше будет создавать безопасные логистические коридоры с партнёрами из дружественных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

По его словам, Россия вместе с дружественными странами намерена строить безопасные и независимые логистические коридоры и финансовую систему.

«На передовой технологической базе (Россия будет. — Прим. ред.) строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политического вмешательства», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к 2030 году доля дружественных России стран во взаимной торговле может вырасти до 90%.

По его мнению, роль пытающихся сдерживать Россию станет минимальной.

Говоря о зарубежных партнёрах из недружественных стран, премьер напомнил, что российская сторона будет приветствовать желающих продолжить конструктивное взаимодействие. К ним будут применять диверсифицированный подход с учётом интересов России и готовности контрагентов работать в новых условиях, учитывая взаимные интересы и уважая друг друга.

25 ноября вице-премьер Александр Новак рассказал, что торговый оборот между Россией и Турцией увеличился более чем в два раза по итогам прошлого года.

Российский посол в Китае Игорь Моргулов 30 ноября обратил внимание на товарооборот с этой страной. Планку годового товарооборота между Москвой и Пекином в $200 млрд, заданную президентом Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином на конец 2024 года, вероятнее всего, уже преодолели, добавил он.

Вместе с тем в ближайшие три года производители из России ожидают роста экспортной выручки в размере 10–30% и выше. К таким выводам пришли авторы исследования Российского экспортного центра (РЭЦ).

54% опрошенных производителей ответили, что этому поспособствует освоение новых регионов. Также говорилось и о выходе на новые рынки, поиске и заключении партнёрств и развитии компетенций в экспортной деятельности. Власти заметили тенденцию на углубление сотрудничества с дружественными странами. В январе–августе 2023 года товарооборот с ними, по данным Минэкономразвития, увеличился на 22%.