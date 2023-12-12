Москва, 12 декабря, 2023, 16:46 — ИА Регнум. К 2030 году доля дружественных России стран во взаимной торговле может вырасти до 90%. Таким прогнозом поделился во время сессии «Стратегия внешнеэкономической деятельности» премьер-министр Михаил Мишустин.

По его мнению, роль пытающихся сдерживать Россию станет минимальной.

«К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%. Таким образом, роль тех, кто сейчас пытается сдержать Россию, сократится до минимума», — сообщил Мишустин.

Говоря о зарубежных партнёрах из недружественных стран, премьер напомнил, что российская сторона будет приветствовать желающих продолжить конструктивное взаимодействие. К ним будут применять диверсифицированный подход с учётом интересов России и готовности контрагентов работать в новых условиях, учитывая взаимные интересы и уважая друг друга.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября вице-премьер Александр Новак рассказал, что торговый оборот между Россией и Турцией увеличился более чем в два раза по итогам прошлого года.

Российский посол в Китае Игорь Моргулов 30 ноября обратил внимание на товарооборот с этой страной. Планку годового товарооборота между Москвой и Пекином в $200 млрд, заданная президентом Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином на конец 2024 года, вероятнее всего, уже преодолели, добавил он.

Вместе с тем, в ближайшие три года производители из России ожидают роста экспортной выручки в размере 10–30% и выше. К таким выводам пришли авторы исследования Российского экспортного центра (РЭЦ).

54% опрошенных производителей ответили, что этому поспособствует освоение новых регионов. Также говорилось и о выходе на новые рынки, поиске и заключении партнёрств, и развитии компетенций в экспортной деятельности. Власти заметили тенденцию на углубление сотрудничества с дружественными странами. В январе–августе 2023 года товарооборот с ними, по данным Минэкономразвития, увеличился на 22%.