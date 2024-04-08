Москва, 8 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Строительство станции «Потапово» Сокольнической линии Московского метрополитена завершится до конца текущего года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Строительство станции метро «Потапово» — на финишной прямой. Возводим её по новой технологии — это будет первая отапливаемая наземная станция в столичном метро. Сейчас идёт монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, большая часть которого будет сделана из стекла. Все работы завершим до конца года», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Глава российской столицы напомнил, что «Потапово» станет 27-й станцией красной ветки московского метро. Благодаря открытию станции многие жители поселения Сосенского смогут добираться до метро пешком и будут экономить в пути до 40 минут в день, добавил Собянин.

Кроме того, как отметил мэр Москвы, с открытием станции улучшится транспортное обслуживание ещё двух поселений ТиНАО — Воскресенского и Щербинки, а также района Южное Бутово.

Название станции жители столицы выбрали в рамках проекта «Активный гражданин».

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Собянин ознакомился с ходом строительства станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской ветки метро. Ожидается, что эта линия улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч человек.

Перед этим Собянин заявил, что новая станция «Корниловская» Троицкой линии московского метро готова на 70%. Она станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген в ТиНАО. Функциональная планировка прилегающей к станции территории обеспечит удобство пересадок между разными видами городского транспорта.

Всего с 2011 года правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 238,2 км линий, 114 станций, 4 дополнительных вестибюлей и 12 электродепо. Благодаря этому сеть столичного метрополитена выросла в 1,6 раза. Помимо этого, совместно с РЖД были введены в эксплуатацию линии наземного метро.

20 января мэр Москвы сообщил, что на Троицкой линии московского метро строятся сразу 11 станций. По его словам, в настоящее время станции находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки. Всего на ветке — от платформы МЦК «ЗИЛ» до города Троицка — будет 17 станций, добавил мэр.