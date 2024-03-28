Москва, 28 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Новая станция «Корниловская» Троицкой линии метро Москвы готова на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина. Кадр из видео

«Ещё одна станция Троицкой линии метро — «Корниловская» — готова уже на 70 процентов», — написал он.

Собянин уточнил, что новая станция метро станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген в ТиНАО. Функциональная планировка прилегающей к станции территории обеспечит удобство пересадок между разными видами городского транспорта, добавил мэр.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Собянин рассказал, что в рамках реализации транспортной программы Москва и Подмосковье к 2030-му образуют единое транспортное пространство.

Жителям Москвы и области будет еще удобнее подъезжать к станциям Московских центральных диаметров и метро, улучшится сеть перехватывающих парковок, планируется интеграция 39 станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений в тарифную зону МЦД, сообщил мэр.

11 марта Собянин проинформировал, что на Замоскворецкой линии столичного метрополитена запустили движение нового поколения поездов «Москва-2024».