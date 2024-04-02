Москва, 2 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской ветки метро. Ожидается, что эта линия улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Важная и достаточно непростая стройка, которая будет реализована в несколько этапов», — отметил градоначальник.

По словам гендиректора АО «Объединение ИНГЕОКОМ» Сергея Кидяева, на станции уже выполнено присоединение к Большой кольцевой линии и завершены монолитные конструкции.

В материалах московской мэрии уточняется, что станция «Народное ополчение» Рублево-Архангельской линии улучшит транспортное обслуживание более 180 тысяч жителей района Хорошево-Мневники. Из них более 90 тысяч человек проживают в пешей доступности. Благодаря новой станции они смогут быстрее добираться в западные районы города и в Москва-Сити.

Ранее Сергей Собянин заявил, что новая станция «Корниловская» Троицкой линии московского метро готова на 70%. Она станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген в ТиНАО. Функциональная планировка прилегающей к станции территории обеспечит удобство пересадок между разными видами городского транспорта.

Всего с 2011 года правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 238,2 км линий, 114 станций, 4 дополнительных вестибюлей и 12 электродепо. Благодаря этому сеть столичного метрополитена выросла в 1,6 раза. Помимо этого, совместно с РЖД были введены в эксплуатацию линии наземного метро.