Москва, 20 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. На Троицкой линии Московского метро строятся сразу 11 станций, сообщил 20 января мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС

«Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки», — написал Собянин.

По его словам, в настоящее время станции находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки. Всего на ветке — от платформы МЦК «ЗИЛ» до города Троицк — будет 17 станций, добавил мэр.

Таким образом, подчеркнул Собянин, Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа получат еще одну линию метро, снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 сентября 2023 года в поздравлении москвичам с Днём города президент России Владимир Путин анонсировал масштабную модернизации Центрального транспортного узла, в ходе которой диаметры московского наземного метро продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу.

Президент также рассказал, что ещё одним флагманским проектом будет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе они будут созданы между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Петербургом. Путин подчеркнул, что такие проекты выведут российскую транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень, качественно улучшат жизнь миллионов людей, создадут добротную основу для экономического роста страны и дадут десяткам городов мощный импульс к развитию.