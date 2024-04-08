Москва, 8 апреля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга, в то время как около Орска фиксируется снижение уровня воды. Об этом сообщил замминистра МЧС Виктор Яцуценко.

Сергей Никифоров/РИА Новости

«На сегодняшний день мы наблюдаем смещение волны в сторону Оренбурга. С 6:00 на 10 см мы наблюдаем спад воды (около Орска)», — сказал Яцуценко в ходе выездного расширенного заседания комитетов Госдумы, который проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880108" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля мэрия Орска сообщила о нарушении целостности дамбы в посёлке Лесоторговый.

Там добавили, что из-за половодья оценить, в каком состоянии гидротехническое сооружение, невозможно.

По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, масштаб наводнения в городе ожидается беспрецедентным. Он добавил, что последний раз наивысшая отметка воды в городе была зафиксирована на уровне 946 см в 1942 году.

Вместе с тем в этот же день президент России Владимир Путин в связи с паводками дал поручение правительству создать специальную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым.

По данным пресс-службы Кремля, президент заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской области Дениса Паслера, Курганской областиВадима Шумковаи Тюменской области Александра Моора.

По состоянию на вечер 7 апреля более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области при прохождении паводка.

В области был введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Закрыты 47 мостов, из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Самая сложная обстановка наблюдается в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком, а также по меньшей мере 15 из 40 школ. Более 6 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы.