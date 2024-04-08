Москва, 8 апреля, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, соответствующее поручение опубликовано 8 апреля на сайте Кремля.

Павел Бедняков/РИА Новости

Так, глава государства поручил выделить в 2025 году из ФНБ средства для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимые для реализации проекта, в размере не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет.

Срок — до 1 июля 2024 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Он пояснил, что ВСМ-1 свяжет крупнейшие города и экономические центры России. Это коснётся 40,2 млн человек, что составляет 27% населения страны.

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом планируется 16 остановок, четыре из них — в столице.

15 февраля на совещании по развитию ВСМ Путин заявил, что магистраль Москва — Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства.