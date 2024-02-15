Москва, 15 февраля, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России, заявил 15 февраля президент Владимир Путин на совещании по строительству ВСМ в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обсудим вопросы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, точнее сказать, начало работы по этому направлению. По сути, это пилотный проект, имею в виду строительство на первом этапе ветки Москва — Санкт-Петербург. И она, эта работа, должна стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что развитие ВСМ в России позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности.

Как сообщало ИА Регнум, Белоруссия и Россия договорились увеличить пропускную способность Октябрьской железной дороги в направлении Санкт-Петербурга, заявил 29 января президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии.

Правительство России ведёт работу над новым национальным проектом «Транспорт», который объединит развитие авиационного, железнодорожного, морского и автомобильного транспорта.