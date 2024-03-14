Москва, 14 марта, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом глава российской столицы написал у себя в Telegram-канале.

РИА Новости/Илья Питалев

Как уточнил Собянин, вместе с ним о начале строительства ВСМ президенту также доложили глава Минтранса Виталий Савельев и гендиректор «РЖД» Олег Белозёров.

«ВСМ-1 свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России, в которых живёт около 40,2 миллиона человек — 27% населения нашей страны. На маршруте планируется 16 остановок, четыре из них — на территории столицы. На московском участке работы нужно вести в условиях плотной городской и пригородной застройки без остановки движения поездов Октябрьской железной дороги», — написал Собянин.

По словам градоначальника, в рамках строительства предстоит проложить дополнительные пути от Ленинградского вокзала до подмосковного села Алабушево, возвести шесть мостов и пять железнодорожных путепроводов, а также завершить реконструкцию трёх авто­дорожных путепроводов.

Кроме того, предстоит модернизировать пассажирскую инфраструктуру на станциях Фирсановская, Сходня, Под­рез­­ково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Левобережная, Ховрино и Останкино. Собянин уточнил, что эти станции должны стать новыми городскими вокзалами в соответствии со стандартами Московского центрального диаметра (МЦД).

Вместе с тем в рамках проекта буду реконструированы четыре будущих вокзала ВСМ — Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково, добавил Собянин.

«Суммарно здесь появится возможность пересадки на 14 станций метро и МЦД, а также на весь наземный городской транспорт. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти в два раза — до 2 часов 15 минут», — отметил мэр Москвы.

Ввод в эксплуатацию новой магистрали внесёт вклад в развитие туризма и бизнес-активности, а также создаст новые рабочий места, подчеркнул градоначальник.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта президент России по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, а также в церемонии заливки бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС (ЛАЭС).

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Во время церемонии Путин вспомнил, как в 1990-е годы мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы.

ВСМ Москва — Петербург пройдёт по регионам, в которых проживает 20% населения России, отметил глава государства. Он напомнил, что проект строительства ВСМ обсуждался давно, и заявил, что теперь страна «созрела» для его реализации.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля Путин отмечал, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдёт через Тверь и Великий Новгород. Также будут проложены магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, а также в Минск.

Запустить движение по ВСМ Москва — Петербург будет реально через пять лет, заявил в тот же день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.