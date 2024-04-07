Пхеньян, 8 апреля, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с затоплением в Оренбургской области. Об этом 8 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

The Presidential Press and Information Office Ким Чен Ын

Отмечается, что северокорейский лидер выразил глубокое сочувствие руководству и народу РФ. Он также пожелал России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия и благополучия жителям пострадавшего региона.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске получила повреждение насыпная дамба. Её прорвало после того, как на реке Урал сильно поднялась вода. В результате этого в Орске подтопило более 6 тыс. домов. С опасных территорий начали эвакуацию населения.

7 апреля в город по поручению Владимира Путина прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Он провёл на месте оперативное совещание. В Орск также направился заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий.

В Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Губернатор региона Денис Паслерзаявил, что этот паводок стал самым многоводным за всю историю наблюдений.

Утром 7 апреля областное правительство опровергло информацию о том, что из-за наводнения в Орске якобы пострадали 66 человека. В сообщении отмечалось, что в области нет никаких пострадавших в результате паводка, кроме 18 человек с кишечной инфекцией.