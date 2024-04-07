Оренбург, 7 апреля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий прибыл в пострадавший от паводка Орск. Об этом 7 апреля сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Орск прибыл заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий», ― сказал он.

Кузнецов на месте проконтролирует работу медицинских учреждений на пострадавших территориях.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне подтопления в Орске оказались шесть учреждений здравоохранения. В другие стационары перевели 88 пациентов. Как заявил Кузнецов 6 апреля, остальные медучреждения работают в нормальном режиме и располагают необходимым коечным фондом. Он добавил, что работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

В Орске за медицинской помощью из-за паводка уже обратились 99 человек. Среди них ― 18 детей. Шестерых взрослых и трёх детей госпитализировали. Их состояние не вызывает опасений у медиков. Остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля из-за резкого подъёма уровня воды. Разрушение произошло в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Вечером 6 апреля МЧС сообщило об очередном прорыве дамбы.

По последним данным, в зоне затопления в Орске находятся свыше 6,6 тыс. жилых домов. В результате паводка без света остались 8,8 тыс. жилых домов на территории Оренбургской области.

Губернатор области Денис Паслер заявил, что паводок стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений. Чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской области придали федеральный статус.