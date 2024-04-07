Оренбург, 7 апреля, 2024, 22:37 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 из 40 школ в Орске Оренбургской области, который пострадал от паводка, находятся в зоне подтопления. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Из 40 орских школ 15 находятся в зоне подтопления, 14 — в рабочем состоянии», — отметила мэрия в своём Telegram-канале.

Все городские школы перейдут на дистанционное обучение. Уточняется, что в ещё 15 образовательных учреждениях развернули пункты временного размещения (ПВР).

Школьников, которые находятся в пунктах, переведут на индивидуальную образовательную программу. Педагоги организуют для этих детей минимальный набор заданий.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля из-за резкого подъёма уровня водыв Орске прорвало насыпную дамбу. В зону подтопления в городе попали уже более 6,6 тыс. жилых домов. Для спасательных работ привлекли свыше 700 сотрудников МЧС.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал нынешний паводок самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений. 7 апреля региональное правительство заявило, что паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия приняла решение придать федеральный статус чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской области.

Он прибыл в Орск для организации работ. Кроме того, Куренков и Паслер доложили президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе. В Орск также направился заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий.

Власти области подготавливают новые ПВР, чтобы освободить школы и восстановить учебный процесс.